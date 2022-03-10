Украина примет участие в Евровидении-2022. На официальном канале конкурса вышло видео с украинским представителем - группой Kalush Orchestra.

Ранее мы писали о том, что известно про группу Kalush Orchestra, которая представит Украину на "Евровидении". Музыканты будут выступать в итальянском Турине с песней "Стефания".

Изначально в Нацотборе победила Алина Паш, но потом разгорелся скандал из-за ее поездки в Крым. Согласно правилам, в Нацотборе не могут участвовать артисты, выступавшие в России и Крыму. Сама Алина Паш утверждала, что в 2015 году въезжала в Крым со стороны Украины, а не РФ, и не нарушала закон, но ее заподозрили в подделке документов о пересечении границы.

Также мы писали, что после вторжения России в Украину организаторы Евровидения заявили, что участник из РФ не сможет принять участия в конкурсе.

"Это решение отражает обеспокоенность тем, что в свете беспрецедентного кризиса на Украине включение российской заявки на участие в конкурсе в этом году приведет к ухудшению его репутации", - пояснили организаторы музыкального конкурса.