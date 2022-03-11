Ночь на субботу, 12 марта будет синоптически переломной и самой холодной, когда столбики термометров опустятся до отметок –7-20 градусов. Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко.

"В Сумской, Харьковской, Полтавской областях вероятно –14-20 градусов! Завтра днем ​​морозы начнут отступать и даже немного превысят ноль градусов, только в Сумской, Харьковской, Полтавской областях 12 марта днем ​​ожидается -4-9 градусов", - прогнозирует синоптик.

Снег предполагается вечером 12 и ночью 13 марта в восточных и центральных областях, периодический, небольшой.

В Киеве ближайшая ночь будет самой холодной, до -8-10 градусов, а уже завтра днем потеплеет ​​до +2+4 градусов.

В воскресенье, 13 марта, ночные морозы будут колебаться в пределах -3-8, на Востоке -10-12 градусов.

Днем 13 марта в Украине 0+4 градуса, в Сумской и Харьковской области - около нуля. Ветер будет утихать, станет умеренным.

В воскресенье ночью -2-5 градусов, днем ​​13 марта до +2 градусов. Существенных осадков в столице не будет.

А вот с понедельника в Украине в ночные часы еще ожидаются небольшие морозы, а днем - плюсовая температура. ​​

"То есть, весна начинает положительно, нормально, по вечным правильным законам брать власть в свои нежные, но такие сильные руки", - добавила Наталья Диденко.





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