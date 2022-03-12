В пятницу, 11 марта, в Соединенных Штатах заявили, что российские войска продвинулись в направлении Киева.

Об этом сообщил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

В ходе брифинга у Кирби спросили по поводу атаки на Киев и два аэропорта в Украине, значит ли это расширение театра военных действий.

"Я бы сказал, что жителям Киева уже сейчас грозит неминуемая атака. Русские военные серьезно продвинулись по земле в направлении Киева, но больше на востоке, чем с севера", отметил Кирби.

"Я бы не хотел много говорить о том, что мы видим на спутниковых фото: колонна выстроилась в три шеренги или рассредоточилась. Сейчас делаются попытки по организации её снабжения. Мы не видим никаких движений на юге [от Киева] и осторожно не стал бы отрицать возможность удара с запада", - добавил Кирби.

Ранее "Страна" сообщала, что Штаты будут считать новой эскалацией участие в войне в Украине добровольцев с Ближнего Востока.

За ситуацией в Украине и вокруг нее сегодня, 11 марта, "Страна" следит в обновляемом материале.

Ранее мы подробно рассказывали о том, что происходило в Украине 10 марта, на пятнадцатый день войны.

Кроме того, мы сообщали, что Кулеба и Лавров вчера провели в Турции переговоры, однако стороны не договорились о прекращении огня в Украине.

Также мы подробно рассказывали об итогах этого дня: переговорах Лаврова и Кулебы в Турции, ситуации на фронте, а также возможных вариантах развития событий.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о том, что на самом деле сейчас происходит на Чернобыльской АЭС, которую контролируют войска РФ и об обесточивании которой на днях сообщали в "Укрэнерго".