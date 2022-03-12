Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, вице-премьер-министр Украины Ирина Верещук рассказала, что сегодня из 14 гуманитарных коридоров сработали девять.

Об этом она сказала в видеообращении.

По словам Верещук, из Сум сегодня выехало около восьми тысяч беженцев. Со стороны Конотопа - более трех тысяч.

Из Запорожской области не выехал никто - по словам Верещук, на блок-посту в Васильевке колонну не пропустили россияне.

Также вице-премьер добавила, что частично сработал коридор из Киевской области. Из Ирпеня и Ворзеля никого вывезти не удалось, а вот из Бучи спасли около тысячи человек (в том числе - пациентов дома престарелых).

Вместе с тем, около 800 человек вывезли из Гостомеля, более тысячи - из Немешаево.

В целом сегодня эвакуировали около 13 тысяч украинцев (вчера было почти вдвое меньше).

Завтра, добавила Верещук, планируют вывозить из тех же городов плюс Мариуполь - причем через контролируемый Россией Бердянск.

Министр также добавила, что сегодня украинская колонная до Мариуполя не доехала, застряв на российском блок-посту. Добавим, что теперь она снова направляется к блокированному Россией городу (опять же через занятые Москвой территории). Чтобы завтра попытаться вывезти людей.

Напомним, сегодня сообщалось, что эвакуация жителей города Ахтырка сорвалась.

За ситуацией в Украине и вокруг нее сегодня "Страна" следит в обновляемом материале.

Ранее мы подробно рассказывали о том, что изменилось на войне за 12 март.

Напомним, 11 марта продолжали решать вопрос эвакуации из Мариуполя. Вице-премьер Ирина Верещук сообщила, что рассматривается вариант эвакуации мариупольцев кораблями.

Кроме того, исполняющий обязанности главы "Энергоатома" Пётр Котин заявил, что на Запорожской АЭС россияне, которые ее контролируют, собрали персонал и сообщили, что теперь станция находится в собственности "Росатома".

В телеграм-канале "Политика Страны" - главные новости, карта боевых действий, фото, видео.

Также мы сообщали, что из Киева и регионов продолжается эвакуация местных жителей. По ссылке - правила приема украинских беженцев в ЕС.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о том, что будет с посевной кампанией в Украине и как это скажется на мировых ценах на зерно