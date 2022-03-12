За субботу из 14 объявленных гуманитарных коридоров сработали девять
Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, вице-премьер-министр Украины Ирина Верещук рассказала, что сегодня из 14 гуманитарных коридоров сработали девять.
Об этом она сказала в видеообращении.
По словам Верещук, из Сум сегодня выехало около восьми тысяч беженцев. Со стороны Конотопа - более трех тысяч.
Из Запорожской области не выехал никто - по словам Верещук, на блок-посту в Васильевке колонну не пропустили россияне.
Также вице-премьер добавила, что частично сработал коридор из Киевской области. Из Ирпеня и Ворзеля никого вывезти не удалось, а вот из Бучи спасли около тысячи человек (в том числе - пациентов дома престарелых).
Вместе с тем, около 800 человек вывезли из Гостомеля, более тысячи - из Немешаево.
В целом сегодня эвакуировали около 13 тысяч украинцев (вчера было почти вдвое меньше).
Завтра, добавила Верещук, планируют вывозить из тех же городов плюс Мариуполь - причем через контролируемый Россией Бердянск.
Министр также добавила, что сегодня украинская колонная до Мариуполя не доехала, застряв на российском блок-посту. Добавим, что теперь она снова направляется к блокированному Россией городу (опять же через занятые Москвой территории). Чтобы завтра попытаться вывезти людей.
Напомним, сегодня сообщалось, что эвакуация жителей города Ахтырка сорвалась.
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Напомним, 11 марта продолжали решать вопрос эвакуации из Мариуполя. Вице-премьер Ирина Верещук сообщила, что рассматривается вариант эвакуации мариупольцев кораблями.
Кроме того, исполняющий обязанности главы "Энергоатома" Пётр Котин заявил, что на Запорожской АЭС россияне, которые ее контролируют, собрали персонал и сообщили, что теперь станция находится в собственности "Росатома".
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Также мы сообщали, что из Киева и регионов продолжается эвакуация местных жителей. По ссылке - правила приема украинских беженцев в ЕС.
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