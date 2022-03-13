Украинские и российские дипломаты неожиданно позитивно оценили ход переговоров касательно прекращения войны.

Сначала об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

"Россия сейчас более адекватно воспринимает окружающий мир и более чутко относится к позиции Украины, которая доказана на полях боев. Наши позиции на столе. Они очень жесткие, они касаются прежде всего отвода войск, прекращения огня и так далее. Мы принципиально не уступим ни в каких позициях. Россия это уже понимает. Россия начинает конструктивно разговаривать. Я думаю, что на какие-либо конкретные результаты мы выйдем буквально в считаные дни", - сказал он.

Для розуміння. Представники РФ на перемовинах уже не ультимативно щось говорять, а уважно слухають наші пропозиції. Україна не поступиться своїми позиціями. Наші вимоги – закінчення війни та виведення російських військ. Бачу, що є розуміння цього процесу та діалог. pic.twitter.com/SNjpI9SQLl — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) March 13, 2022

Похожее мнение высказал и член российской делегации Леонид Слуцкий.

"Если сравнивать позиции обеих делегаций на переговорах в самом их начале и сегодня, то мы увидим существенный прогресс. По моим личным ожиданиям, этот прогресс может перерасти в самые ближайшие дни в единую позицию обеих делегаций, в документы для подписания", - уточнил он.

Также Михаил Подоляк прокомментировал "Стране" перспективы встречи Зеленского и Путина.

"Это напоминает своего рода переход по длинному мосту в горах. Начинали мы на одной стороне, когда было очевидно по всем признакам, что нет готовности для встречи двух лидеров. А сейчас мы пошагово движемся к другой стороне, когда такая встреча состоится. Но все эти шаги по мосту над пропастью нужно сделать", - отметил Подоляк.

По его словам, хорошо, что в Москве выражают готовность ко встрече. В Украине, со своей стороны, уже идёт подготовка к ней.

"Это сам по себе существенный прогресс в их оценке объективной реальности. Президент Зеленский неоднократно говорил, что встреча и возможна, и необходима. Соответственно, процесс подготовки идёт постоянно. В различных аспектах переговоров нарабатывается основа для разговора двух лидеров - важно подготовить и аргументировать наши позиции, включая юридические аспекты. С другой стороны, важно отработать место и время, особенно с точки зрения безопасности", - заявил советник главы ОП.

Подоляк отметил, что со стороны Украины никаких препятствий для встречи с Путиным нет.

"Президент Зеленский готов ко встрече, видит содержание встречи и готов обсуждать всё то, что нужно для интересов нашего народа", - заявил Подоляк.

За ситуацией в Украине и вокруг нее сегодня, 13 марта, "Страна" следит в онлайне.

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