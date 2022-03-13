"Укрзализныця" опубликовала актуальную информацию о железнодорожном сообщении и функционировании вокзалов на 13 марта.

Как видно, есть сообщение со станциями Харьков-пассажирский, Люботин, Лозовая, Прилуки, Константиновка, Краматорск, Славянск, Запорожье, Никополь.

Нес сообщения из Сум, Чернигова, Ромны, Бахмута, Николаева.

Напомним, что 13 марта планируется, что гуманитарная колонна вывезет часть людей из Мариуполя.

Из Бородянки в Житомир должны направить 25 эвакуационных автобусов. В Луганской области людей вывезут из Кременной в Лиман. Также будут вывозить беженцев из Рубежного, Счастья, Новоайдара, Северодонецка и Попасной в Славянск.

Также мы писали, что Рубежное в Луганской области оказалось на грани гуманитарной катастрофы. Света, отопления и воды нет. Не работают магазины и аптеки.

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