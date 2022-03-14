Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, вице-премьер-министр Украины Ирина Верещук рассказала о ситуации с гуманитарными коридорами, в понедельник, 14 марта.

В Киевской области коридоры открыты по таким маршрутам:

Богдановка/Новобогдановка - Бровары;

Перемога - Бровары;

Бобрик - Бровары;

Гостомель - Белогородка;

Немешаево/Ворзель - Белогородка.

В Луганской области:

Северодонецк - Славянск;

Попасная - Славянск;

Горское - Славянск.

В Мариуполе сегодня будет попытка разблокировать путь для конвоя с медикаментами из Бердянска (через Мангуш) - в город.

Напомним, мы публиковали ранее список городов в Луганской области, где 14 марта запланирована эвакуация.

Также сообщали, что МВД просит сократить число блокпостов на дорогах Украины, так как они мешают эвакуации и доставке гуманитарки.

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