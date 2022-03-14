Сегодня в двух областях откроют восемь гуманитарных коридоров для эвакуации населения. Список
Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, вице-премьер-министр Украины Ирина Верещук рассказала о ситуации с гуманитарными коридорами, в понедельник, 14 марта.
В Киевской области коридоры открыты по таким маршрутам:
- Богдановка/Новобогдановка - Бровары;
- Перемога - Бровары;
- Бобрик - Бровары;
- Гостомель - Белогородка;
- Немешаево/Ворзель - Белогородка.
В Луганской области:
- Северодонецк - Славянск;
- Попасная - Славянск;
- Горское - Славянск.
В Мариуполе сегодня будет попытка разблокировать путь для конвоя с медикаментами из Бердянска (через Мангуш) - в город.
Напомним, мы публиковали ранее список городов в Луганской области, где 14 марта запланирована эвакуация.
Также сообщали, что МВД просит сократить число блокпостов на дорогах Украины, так как они мешают эвакуации и доставке гуманитарки.
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