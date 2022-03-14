Военные силы Российской Федерации провели зачистку периметров города Мариуполя.

Об этом сообщает Минобороны России.

В связи с этим оборонное ведомство России заявляет, что гуманитарные коридоры открыты, появилась возможность начать сегодня массовую эвакуацию населения города.

Напомним, "Страна" сообщала, что вчера, 13 марта, эвакуация из Мариуполя в очередной раз сорвалась из-за сокрушительных обстрелов города. Вариант с вывозом людей из осажденного Мариуполя на кораблях (который ранее рассматривали украинские власти), к сожалению, осуществить не удалось.

Также мы писали о том, что в понедельник, 14 марта, жителям Мариуполя, которые планируют покинуть город на собственном транспорте, рассказали о гуманитарном коридоре, в котором соблюдается режим тишины.

Сегодня, 14 марта 2022 года, идет девятнадцатый день войны. В нашем онлайне — главное об обстановке в городах Украины и на фронтах.

В телеграм-канале "Политика Страны" — карта боевых действий, фото, видео и главные новости.

Чем запомнился день вчерашний — в материале "Удар по полигону, кошмар в Мариуполе и заявления о прогрессе в переговорах" и блоге Олеси Медведевой.