Двадцатый день войны в Украине, вторник, 15 марта обещает быть солнечным и без осадков. Такую погоду обеспечит антициклон и повышенное атмосферное давление. Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко.

"Исключение с осадками завтра – Луганщина, местами Донбасс и Харьковщина, где возможен небольшой снег.

Ветер во вторник будет либо небольшой, либо умеренный, в восточных областях - порывистый", - обещает синоптик.

Ближайшей ночью ожидается мороз до -1-5 градусов. А вот днем 15-го марта в разных регионах Украины прогнозируют диапазон температуры воздуха от 0 до +12 градусов.



"Холоднее всего в дневные часы будет в восточных, северо-восточных областях Украины, 0+4 градуса. Теплее всего – в западной части, +7+12 градусов. В целом в Украине завтра максимально ожидается +4+9 градусов", - добавляет Диденко.

В Киеве середина марта ожидается солнечной и теплой. Во вторник ночь хотя и с небольшим минусом, однако днем ​​15 марта в столице может потеплеть до +6+8 градусов.

"Со среды в Украину зайдет холодный воздух, особенно днем ​​будет ощутимо это похолодание. Градусы буду уточнять.

Однако с субботы, с 19-20 марта, снова потеплеет. Эти качели синоптические будто бы вместе со всеми украинцами солидаризировались - сердце все время то вниз, то вверх…", - говорит синоптик и добавляет, что какое бы похолодание ни замахивалось, весна победит обязательно.

"Это уже даже в воздухе ощущается. Такой высший закон – то, что уже фактически отмерло, скоро исчезнет.

Красивая новая весна и наша украинская победа – вместе", - заключила Наталья Диденко.

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