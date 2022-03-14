Вечером 14 марта беспилотный летательный аппарат упал во дворе дома румынского поселка Думитра в уезде Бистрица-Нэсэуд.

Об этом сообщает Agerpres со ссылкой на собственные источники.

"Представитель уездной полиции сказал, что речь идет о миниатюрной авиамодели, не имеющей никакого оснащения и без опознавательных знаков, которые свидетельствовали бы о его военном предназначении. Согласно фотографиям в Интернете, однако, аппарат является российским разведывательным беспилотником "Орлан-10", которые производятся только в России и использовались в ходе конфликта в Украине еще с 2014 года", - указано в сообщении.

Напомним, 11 советский беспилотник упал в Загребе, столице Хорватии. Полиция возбудила уголовное дело по статье "о неразрешенном воздушном полете".

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