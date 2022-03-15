Американский Институт изучения войны опубликовал свежую карту боевых действий в Украине. По данным института, российские силы добились небольших территориальных успехов в Луганской области 14 марта, но не наносили серьезных ударов в сторону Киева или на северо-востоке Украины.

Об этом говорится в сообщении института в Facebook.

"Российские силы продолжают собирать подкрепление и пытаются улучшить материально-техническое обеспечение как на киевском, так и на южном направлениях. Продолжающиеся усилия России по возмещению боевых потерь как российскими пополнениями, так и нероссийскими источниками, включая сирийских бойцов и группу "Вагнера", вряд ли позволят России возобновить крупные наступательные операции в течение ближайшей недели", - сообщили в институте.

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