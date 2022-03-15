Сегодня, 15 марта, в 09:00 откроются зелёные коридоры из Сумской области. Люди смогут выехать из Сум, Шостки, Тростянца, Конотопа, Лебедина.

Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор Дмитрий Живицкий.

На сегодня согласованы такие "зеленые коридоры":

Тростянец - Лубны (Тростянец, Сумы (по объездной вокруг города), Голубовка, Ольшана, Недригайлов, Коровинцы, Ромны, Андрияшевка, Лохвица, Лубны).

Частично на автобусах и личном транспорте. Место сбора и маршрут движения по городу Тростянец: ул. Кенига стадион им.Куца - ул.Скрябина - ул.Татаренко - ул.Б.Хмельницкого - ул. Гришина (объездная) – ул. Шевченко и дальше в сторону города Сумы.

Время выезда колонны: 9:00

Сумы - Лубны (Сумы, Голубовка, Ольшана, Недригайлов, Коровинцы, Ромны, Андрияшевка, Лохвица, Лубны).

Из города Сумы выезжают колонны людей на личном транспорте, а из города Лохвица будут отправлены автобусы для вывоза людей, не имеющих личного транспорта.

Лебедин - Лубны (Ворожба, Бишкинь – Лебедин, Штеповка, Недригайлов, Коровинцы, Ромны, Андрияшевка, Лохвица, Лубны).

Из города Лебедин выезжают колонны людей на личном транспорте и автобусах. Место сбора: г. Лебедин, ул. Сумская 12.

Время выезда колонны: 9:00

Конотоп - Лубны (Конотоп, Шевченково, Хмелев, Ромны, Андрияшевка, Лохвица, Лубны).

Из города Конотоп выезжают колонны на личном транспорте и автобусах. Время выезда колонны: 9:00. Место: площадь перед горсоветом.

Шостка - Лубны (Шостка, Кролевец, Конотоп, Шевченково, Хмелев, Ромны, Андрияшевка, Лохвица, Лубны).

Из города Шостка выезжают колонны людей на личном транспорте и автобусах. Время выезда колонны: 9:00. Место: площадь перед горсоветом.

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