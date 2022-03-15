В МИД РФ заявили, что решение вопроса о возможном возвращении "ДНР" и "ЛНР" под контроль Украины остается за жителями "республик".

Об этом со ссылкой на директора профильного департамента МИД России пишет РИА "Новости" в Telegram-канале.

"Думаю, что вопрос о том, возможно ли возвращение Донецка и Луганска в состав Украины, лучше адресовать самим жителям этих республик", - сказал директор департамента МИД РФ.

"Примечательно, что в МИД России не назвали полностью невозможной такую перспективу", - комментирует ситуацию Telegram-канал "Политика страны".

Напомним, 21 февраля Путин после заседания Совета безопасности Российской Федерации и видеообращения к гражданам по теме Украины принял решение признать "ЛНР" и "ДНР" независимыми государствами.

Кроме того, стоит напомнить, что среди требований, которые выдвигает РФ к Украине для прекращения военных действий: признание "ЛДНР" и российской принадлежности Крыма, нейтральный статус Украины, ее "демилитаризация" (то есть сокращение армии и отказ от ударных вооружений) и "денацификация".

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