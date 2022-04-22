Великой или Страстной именуется пятница на Страстной седмице - последней неделе перед Светлым Христовым Воскресеньем. В 2022 году она выпадает на сегодня, 22 апреля.

Страстная пятница у христиан - день траура и скорби. Именно в этот день Иисуса осудили и приговорили к казни. Его распяли на горе Голгофе, крест на которую он нес сам. Воспоминания верующих в этот день посвящены именно крестным страданиям Спасителя, мучительной смерти, снятию с креста и погребению.

Смерть на кресте в то время была самой позорной и мучительной. К такой казни приговаривали только самых отъявленных преступников. Мучения распятых были настолько нестерпимы, что даже сами палачи не могли хладнокровно смотреть на такие страдания, они давали осужденным питье с примесями веществ, которые притупляли сознание и боль. Христос же отказался от такого напитка, приняв все муки сполна, за грехи людей.

Богослужения в храме в Страстную пятницу

В храмах все богослужения в Великую пятницу посвящены воспоминаниям страданий и крестной смерти Иисуса Христа. В этот день не служится Божественная Литургия. Считается, что она совершена Христом на кресте. На Утрени читается 12 евангельских Чтений, которые повествуют о событиях этих дней. Прихожане стоят с зажженными свечами и не гасят их до прихода домой.

Утром совершаются Царские Часы, поются особые тропари и читаются ветхозаветные пророчества, Апостол и Евангелие.

На вечерне, в час смерти Иисуса Христа - около 15:00 часов, в середину храма выносят Плащаницу - плат с изображением Иисуса, лежащего во гробе. Она находится там три неполных дня, как напоминание о трех днях, проведенных Христом во гробе.

Чего нельзя делать и что можно в Великую Пятницу

Верующие в этот день соблюдают самый строгий пост. До выноса Плащаницы - полное воздержание от пищи, после - разрешено немного хлеба и вода.

Это самый скорбный день в православном календаре, поэтому в Страстную Пятницу не принято устраивать громких праздников и торжеств.

Необходимо воздержаться от тяжелой работы по дому.

Нельзя стирать, шить, вязать, заниматься рукоделием.

А вот печь в Великую Пятницу можно. Считается, что выпечка в этот день способна исцелять от болезней. Так что, выпекать куличи в этот день можно.

Открытки со Страстной пятницей