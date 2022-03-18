В Бердянск прибыла эвакуационная колонна автобусов из Запорожья.

Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

По его словам, также прибыл бензовоз с горючим для частных автомобилей, на которых эвакуируются мариупольцы.

После заправки частные автомобили колонной отправятся в Запорожье.

Напомним, что ранее со слов очевидца мы описали, что происходит в Мариуполе и как выживают его жители.

Война в Украине продолжается уже 23-й день. "Страна" следит за обстановкой на фронте, эвакуацией и переговорами в обновляемом материале.

Также мы подробно рассказывали об итогах и главных событиях вчерашнего дня.

"Страна" писала о том, что происходит сейчас в осажденном Мариуполе и как выживают его жители.

Кроме того, мы разбирались, какой вариант нейтралитета Украины обсуждают на переговорах с Россией.

В телеграм-канале "Политика Страны" - карта боевых действий, фото, видео и главные новости.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о том, что происходит на фронте и как продвигаются переговоры между Украиной и РФ.