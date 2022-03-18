В Бердянск прибыла эвакуационная колонна автобусов из Запорожья
В Бердянск прибыла эвакуационная колонна автобусов из Запорожья.
Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.
По его словам, также прибыл бензовоз с горючим для частных автомобилей, на которых эвакуируются мариупольцы.
После заправки частные автомобили колонной отправятся в Запорожье.
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