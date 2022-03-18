Сегодня Минобороны РФ заявило, что "по имеющейся достоверной информации, в Днепропетровске сотрудники Службы безопасности Украины, эвакуировав персонал и медицинских пациентов, заминировали один из корпусов городской больницы № 2, на улице Нигояна. СБУ хочет его подорвать во время пролёта над городом любого российского самолета".

Это заявление прокомментировал "Стране" руководитель штаба обороны Днепра Геннадий Корбан.

"Российский Генштаб намечает себе цели для ракетных ударов, выдавая это за провокацию СБУ. Только я сразу заявляю, что больница активна, там полным ходом идёт лечебный процесс. Я сегодня лично там был. Более того, на территории больницы находится роддом детской городской больницы, с беременными женщинами и новорождёнными детьми", - заявил нам Геннадий Корбан.

Между тем, в свежей сводке от ВСУ сообщается о том, что среди российских военных участились случаи "самострела". Из-за низкого морально-боевого духа, солдаты наносят себе увечья, прибегают к суициду. Некоторые отказываются принимать участие в военных действиях.

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