18 марта оккупанты обстреляли пригород Запорожья "Смерча" - системы РСЗВ. Снаряды оккупантов попали по военному полигону и заводу. В результате этого начался пожар.

Об этом сообщил спикер Запорожской областной военной администрации, полковник ВСУ Иван Арефьев. На месте работали спасатели.

Во время двух ракетных ударов по пригороду Запорожья девять человек погибли. Из них один представитель ГСЧС. Кроме того, семнадцать человек ранены, из них три представителя ГСЧС и два гражданских, еще пять травмированы.

Война в Украине продолжается уже 24-й день. "Страна" следит за деблокадой Мариуполя, переговорами с Россией и другими важными вещами в обновляемом материале.

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