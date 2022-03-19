Разрушенный ТЦ, сгоревшие многоэтажки. Появилось видео из Мариуполя после почти двух недель боев за город
В сети появились кадры опустевшего Мариуполя после продолжающихся боев за город.
Ролик опубликовало британское издание The Guardian.
Спустя почти две недели активных боев за Мариуполь от города мало что осталось. В кадр попало полностью разрушенное здание, похожее на крупнейший в Мариуполе торгово-развлекательный центр "Порт City".
Кроме того, журналистам удалось запечатлеть два полностью сгоревших многоэтажных дома, на остановке перед которыми стоят люди.
Напомним, в Мариуполе самолет ВС РФ сбросил бомбу на здание драматического театра, в котором прятались люди.
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