В сети появились кадры опустевшего Мариуполя после продолжающихся боев за город.

Ролик опубликовало британское издание The Guardian.

Спустя почти две недели активных боев за Мариуполь от города мало что осталось. В кадр попало полностью разрушенное здание, похожее на крупнейший в Мариуполе торгово-развлекательный центр "Порт City".

Кроме того, журналистам удалось запечатлеть два полностью сгоревших многоэтажных дома, на остановке перед которыми стоят люди.

Напомним, в Мариуполе самолет ВС РФ сбросил бомбу на здание драматического театра, в котором прятались люди.

Война в Украине продолжается уже 24-й день. "Страна" следит за деблокадой Мариуполя, переговорами с Россией и другими важными вещами в обновляемом материале.

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