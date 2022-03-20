Утром в воскресенье, 20 марта, Генштаб ВСУ опубликовал свежую сводку с фронта. Сообщается, что состояние, положение, характер действий сил обороны существенных изменений не претерпели.

Сводка опубликована в Facebook Генштаба ВСУ.

По информации Генштаба, за прошлые сутки противовоздушной обороной Воздушных сил ВС Украины сбиты три российских боевых вертолета.

"В течение суток враг активных наступательных действий не проводил, сосредотачивал усилия на пополнении текущих потерь, восстановлении частично уничтоженной техники, переброске иностранных военных наемников в приграничные с Украиной районы, решении хронических проблем действующих на территории Украины оккупационных войск с логистикой", - говорится в сводке.

Генштаб ВСУ сообщает, что российские войска насаждают жесткий административно-полицейский режим, сознательно создают условия для гуманитарного кризиса на временно занятых территориях.

"Так, за прошедшие сутки в Херсонскую область из города Апостолово Днепропетровской области отправились 14 грузовиков с продуктами питания и медикаментами первой необходимости. Российские оккупанты не пропустили гуманитарный конвой. Таким образом они пытаются принудить к коллаборационизму местное население. При этом захватчики распространяют листовки с предложениями обратиться в оккупационную администрацию. Гражданам обещают упразднение кредитных долгов, а местным предпринимателям преференции в ведении бизнеса", - сообщает Генштаб ВСУ.

По данным Генштаба ВСУ, из сводного отряда 331-го гвардейского парашютно-десантного ударного костромского полка, участвовавшего в боевых действиях на Киевском направлении, остался в живых один военный, и тот находится в госпитале.

"На фоне подобных обстоятельств командованием российского черноморского флота срочно проводятся мероприятия по замене 130-отказников-контрактников 810-й бригады морской пехоты на десантников 7-й десантно-штурмовой дивизии. Вопрос об их дальнейшей службе решает ФСБ", - заявляет Генштаб.

Также, по данным Генштаба, очередная волна мобилизации проводится на временно оккупированной территории Донецкой области, при этом предельный возраст мобилизованных поднят до 65 лет.

"Российские террористические войска продолжают откровенно нарушать международные конвенции по правилам ведения войны. Массово фиксируются факты использования формы ВС Украины для проведения подрывных и дискредитирующих действий российскими диверсантами", - сообщил Генштаб ВСУ.

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