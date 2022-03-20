В воскресенье, 20 марта, в Украину перебросили новую партию членов ЧВК "Лига" (Вагнер). Их основными мишенями является политическое руководство страны, сообщает пресс-служба ГУР Минобороны.

"Путин лично дал указ на проведение очередных атак одному из немногих доверенных лиц. Все предыдущие попытки завершились провалом и ликвидацией террористов", - говорится в сообщении.

Также разведчики сообщили, что основными мишенями наемников являются Владимир Зеленский, Денис Шмыгаль и Андрей Ермак.

В Украине уже 25-й день продолжается война. "Страна" следит за происходящим в обновляемом материале.

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