Германия вряд ли сможет организовать поставки в Украину нового вооружения сверх уже одобренных. Об этом заявила глава Минобороны ФРГ Кристине Ламбрехт на встрече с коллегами в Брюсселе.

При этом она добавила, что Германия продолжит поддерживать Украину.

Как сообщалось, Германия засекретила информацию о поставках оружия в Украину, чтобы избежать рисков в сфере безопасности. Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что его страна поставила Украине исключительно оборонительное вооружение.

Напомним, сегодня федеральный министр иностранных дел Германии Анналена Бербок во время заседания министров иностранных дел и обороны ЕС в Брюсселе заявила, что ЕС увеличит военную помощь Украине до 1 млрд евро.

В Украине уже 26-й день продолжается война. За ситуацией на фронте и в тылу, переговорами и эвакуацией "Страна" следит в обновляемом материале.

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