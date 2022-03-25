Соединенные Штаты не собираются оказывать давление на Украину, чтобы вынудить ее пойти на дипломатическую договоренность с РФ.

Об этом заявил помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан на брифинге.

"Идет дипломатический процесс. Этот процесс идет напрямую между Украиной и Россией", - сказал он.

"Соединенные Штаты напрямую не участвуют в этих переговорах", - отметил Салливан.

"Президент вчера очень четко дал понять, что в конечном счете любое дипломатическое соглашение Украина должна будет определить сама для себя, Соединенные Штаты не будут подталкивать или оказывать давление на Украину, чтобы она пришла к какому-либо конкретному результату", - заявил помощник президента США.

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Вторжение РФ в Украину началось 24 февраля. Мы подробно рассказывали, что происходило в Украине 24 марта, на 29-й день войны. В Европе проходили саммиты НАТО, "Большой семерки" и Евросоюза. В Харьковской области продолжились бои за Изюм, в Черниговской области россияне пытались штурмовать город Славутич, крупным успехом ВСУ стал ракетный удар по Бердянскому порту. Украина сообщила, что из строя был выведен большой десантный корабль РФ.

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