В субботу и воскресенье, 26 и 27 марта, в Украине ожидается весеннее тепло, но будет ветрено, а в некоторых регионах пройдут дожди и даже мокрый снег. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее данным, погода в условные выходные в воюющей Украине будет разнообразной.



"26 марта в северных, западных, центральных областях пройдут дожди. В южной части и восточных областях будет сухая погода. Везде будет сильный ветер. В субботу повсюду будет тепло, днем ​​до +10+16 градусов. Только на побережьях, крайнем севере Украины и в Луганской области +7+12 градусов", прогнозирует синоптик.

27 марта будет немного прохладнее. Дождь местами с мокрым снегом ожидается в восточных областях, местами в центральных областях и в Сумской области. На остальной территории Украины в воскресенье без осадков. Порывистый ветер.



"В воскресенье – внимание! - предполагается в большинстве областей ощутимое похолодание. Ночью от 3 мороза до 3 тепла. Днем 27 марта максимальная температура воздуха будет составлять лишь +2+8 градусов", - говоритс синоптик.

По ее словам, похолодание будет непродолжительным и в понедельник-вторник теплая погода вернется в Украину.



"26 марта в столице пройдет дождь, максимальная температура воздуха до +15 градусов. Сильный ветер!

27 марта в Киеве ожидается существенное, но кратковременное, похолодание. Ночью 0-2 градуса мороза, днем ​​не выше +4 +5 градусов. Еще и с порывистым ветром. Правда, без существенных осадков. С понедельника в Киеве, как и в большинстве областей Украины, потеплеет", - добавляет Наталья Диденко.

Война в Украине продолжается уже второй месяц. "Страна" следит за тем, что происходит на фронте и в городах, в обновляемом материале.

Вторжение РФ в Украину началось 24 февраля. Мы подробно рассказывали, что происходило в Украине 24 марта, на 29-й день войны. В Европе проходили саммиты НАТО, "Большой семерки" и Евросоюза. В Харьковской области продолжились бои за Изюм, в Черниговской области россияне пытались штурмовать город Славутич, крупным успехом ВСУ стал ракетный удар по Бердянскому порту. Украина сообщила, что из строя был выведен большой десантный корабль РФ.

Также "Страна" разбиралась, что произошло за месяц войны в Украине и когда она может закончиться.

В телеграм-канале "Политика Страны" - карта боевых действий, фото, видео и главные новости.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о том, как в дальнейшем могут развиваться события в Украине.