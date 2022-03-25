Высокопоставленный представитель Пентагона заявил, что российские войска больше не имеют полного контроля над Херсоном.

Об этом сообщает издание Нью-Йорк Таймс.

Издание, правда, уточняет, что украинцы, находящиеся в Херсоне, и украинские официальные лица поставили под сомнение оценку Пентагона, заявив, что город, похоже, остается в руках России.

Отметим, что никто из украинских официальных лиц ничего не заявлял о заходе в Херсон (не говоря уже про российские источники).

Николаевский губернатор Ким недавно заявлял, что бои идут на границе Николаевской и Херсонской областей.

Жители Херсона сообщают, что никакой стрельбы и боев в городе не слышно.

Ранее мы писали, что в Херсоне россияне открыли огонь во время митинга за Украину, пострадал мужчина.

Война в Украине продолжается уже второй месяц. "Страна" следит за тем, что происходит на фронте и в городах, в обновляемом материале.

Вторжение РФ в Украину началось 24 февраля. Мы подробно рассказывали, что происходило в Украине 24 марта, на 29-й день войны. В Европе проходили саммиты НАТО, "Большой семерки" и Евросоюза. В Харьковской области продолжились бои за Изюм, в Черниговской области россияне пытались штурмовать город Славутич, крупным успехом ВСУ стал ракетный удар по Бердянскому порту. Украина сообщила, что из строя был выведен большой десантный корабль РФ.

Также "Страна" разбиралась, что произошло за месяц войны в Украине и когда она может закончиться.

В телеграм-канале "Политика Страны" - карта боевых действий, фото, видео и главные новости.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о том, как в дальнейшем могут развиваться события в Украине.