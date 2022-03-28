Вторник, 29 марта, в Украине ожидается теплым. Правда, вместе с теплом в страну придут дожди.

Такой прогноз дала в своем Фейсбуке синоптик Наталья Диденко.

По данным Диденко, максимальная температура воздуха будет составлять в течение дня +12...+17 градусов, в Черновицкой области и Одесской области она поднимется до +19 градусов.

Что касается дождей, то они пройдут в северных областях, западных, в центральной части (кроме Днепра с районами), а также в Харьковской области (вечером). На остальной территории - без осадков.

Ветер в Украине еще останется порывистым, более сильным - в восточных, центральных областях и в южной части.

В Киеве 29 марта дождь прибьет весеннюю ветряную пыль. Причем осадки будут несильными. Воздух в столице в ближайшую ночь прогреется до +5...+7 градусов, завтра днем столбики термометров поднимутся до ​​+12...+14 градусов.

Пока в Украине будет преобладать теплая погода, но в конце недели ожидается похолодание, возможны сильные осадки в виде дождя и мокрого снега.

Как писала "Страна", в выходные в Украине выдалась очень неровная погода: было как весеннее тепло, так и ветер с мокрым снегом.

Также мы сообщали, что на посевную кампанию в этом году негативно влияют не только военные действия, но и погодные условия.