В Киевской областной военной администрации рассказали о том, какая сейчас обстановка в Киевской области. "Страна" публикует основные пункты.

На Полесском направлении российские войска активных наступательных действий не проводили. Предпринимали попытки огневого поражения подразделений ВСУ в районах населенных пунктов Романовка, Горенка, Лычанка, Петрушки, Шпитьки, Мощун, Новая Буда, Майдановка, Любовичи, Забуяние, Наливайковка. Противник перегруппировывает войска, частично отводит на территорию республики Беларусь. В направлении на Бровары россияне пытаются удержать ранее занятые позиции и не допустить дальнейшее продвижение украинских войск. Есть угроза детонации боеприпасов, которые складируются в Чернобыльской зоне, что может привести к повреждению Укрытия и радиационному заражению огромной территории. Противник ослаблен, значительная его часть отрезана от логистического обеспечения и продолжает нести потери. Опасными направлениями остаются:Житомирская трасса, Буча – Гостомель, Немешаево, Дмитровская община, Макаровская община, север Вышгородского района, территории некоторых населенных пунктов Барышевской, Калитянской, Великодымерской общин.

Война в Украине, которая началась 24 февраля, продолжается 34-й день. "Страна" в обновляемом материале следит за ситуацией на фронте, переговорами в Турции и эвакуацией из горячих точек.

Также мы анализировали главные итоги 28 марта на фронтах и в сфере дипломатии. Бои шли к югу от Изюма: войска РФ пытались открыть себе дорогу на север Донецкой области. Также россияне перешли к позиционной войне под Киевом и в Черниговской области. А в Bellingcat заявили, что трое членов делегации, присутствовавшие на переговорах между Россией и Украиной в ночь с 3 на 4 марта, "могли быть отравлены химическим оружием". Одной из жертв журналисты назвали Романа Абрамовича.

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О том, что произошло на 33-й день войны в Украине, в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.