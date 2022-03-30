На среду, 30 марта, согласованы три гуманитарных коридора для эвакуации украинцев и доставки гуманитарных грузов. Об этом сообщила вице-премьер Ирина Верещук.

Речь идет о таких маршрутах:

для эвакуации мариупольцев и доставки гуманитарной помощи в город Бердянск;

для доставки гуманитарной помощи и эвакуации людей из города Мелитополь;

для проезда колонны людей на собственном транспорте из города Энергодар в Запорожье.

Верещук сообщила, что сформированные колонны автобусов и грузовиков с гуманитарной помощью уже выехали из Запорожья.

"На обратном пути в город Запорожье к гуманитарным колоннам из Бердянска и Мелитополя смогут присоединиться люди на собственном транспорте", - сообщила Верещук.

Также она рассказала, что вчера на переговорах в Стамбуле российской делегации были переданы предложения по организации гуманитарных коридоров к наиболее пострадавшим 97 населенным пунктам в Харьковской, Киевской, Херсонской, Черниговской, Сумской, Запорожской, Донецкой, Луганской и Николаевской областях. Сегодня продолжится работа по получению согласования этих гуманитарных коридоров.

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