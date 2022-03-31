Главу французской военной разведки генерала Эрика Видо в ближайшее время собираются уволить из-за войны в Украине.

Об этом сообщает издание Le Figaro.

Вероятная причина решения об увольнении - недооценка намерений России перед вторжением в Украину.

"Американцы сказали, что русские собираются атаковать, и они были правы. Наши службы скорее думали, что завоевание Украины будет иметь чудовищную цену, и что у россиян есть другие варианты свержения президента Владимира Зеленского", - описывает ситуацию источник в минобороны Франции.

Источники журналистов сообщают, что слухи об увольнении высокопоставленного офицера из-за "несовершенного профессионального уровня" ходили уже в течение нескольких дней. Однако сначала говорили о его переводе на другую должность, чего не будет.

Напомним, вчера, 30 марта, глава МИД Франции не увидел прогресса в переговорах Украины и России.

Война в Украине продолжается уже 36-й день. "Страна" следит за ситуацией в Киеве, Днепре, Мариуполе, Славянске в обновляемом материале.

Также мы подводили главные итоги вчерашнего дня. Российская армия проводила "перегруппировку" войск, частично перенаправляя их с киевского и черниговского направлений на Донбасс, чтобы активизировать свои действия там. Впрочем значительного снижения активности армии РФ в Киевской и Черниговской областях, анонсированного после переговоров в Стамбуле, замечено не было.

Кроме того, мы рассказывали, как Рада хочет ввести уголовную ответственность за незаконный выезд из Украины во время войны.

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