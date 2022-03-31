Представитель США заявил, что сухопутные войска страны не занимаются подготовкой и обучением украинских военнослужащих на территории Польши.

Как передает ТАСС, об этом 31 марта на встрече с вашингтонской Группой военных обозревателей сообщил начальник штаба армии (Сухопутных войск) США генерал Джеймс Макконвилл.

"Армия США не занимается на данном этапе подготовкой украинских солдат или подразделений в Польше", - сказал военачальник, проясняя недавние высказывания американского президента Джо Байдена на эту тему.

"Украинцам в Польше передаются материалы (оружие и военная техника - Ред.). Однако это просто судно, которое приходит и уходит. Мы не обучаем сейчас украинцев. Я только что задавал этот вопрос своим ребятам, поэтому знаю, что это правда", - добавил начштаба Сухопутных войск США.

Как писала "Страна", накануне вторжения России, 13 февраля, США решили вывести своих военных инструкторов из Украины. Министр обороны США Ллойд Остин тогда распорядился временно вывезти 160 американских военных инструкторов.

А несколько дней спустя в Словакии опровергли заявления об обучении украинских военных американскими инструкторами на своей территории.