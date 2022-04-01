В ближайшие дни охваченную войной Украину ожидает погода с температурными контрастами - от ноля до +20 градусов, а также от дождя до мокрого снега и от туманов – к холодным, но солнечным прояснениям. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее данным, в субботу, 2 апреля, в большинстве областей Украины пройдут периодические дожди, а в западных регионах, в Житомирской и Черниговской областях - с мокрым снегом.

В Запорожской, Луганской, Донецкой областях и в Крыму - без существенных осадков.

При этом большинство центральных областей, восток и юг Украины накроет сильный ветер.

"Температура воздуха завтра в Украине очень разнообразна: в западных областях 0+3 градуса, теплее будет в Черновицкой области, до +10+12 градусов; в северных областях +7+12 градусов; в центральных областях: от винницких +11 до днепровских и полтавских +18+20 градусов! в восточных областях +15+20 градусов, в Приазовье +12+16 градусов; в южной части +14+20 градусов, на побережье может быть свежее", - говорится в сообщении.

По данным синоптика, в Киеве в субботу ожидается дождь и порывистый ветер, а воздух прогреется до +8+10 градусов. Поздним вечером есть вероятность мокрого снега.

"Кто реагирует на резкое изменение погоды, стремительное снижение атмосферного давления - поберегите себя и рядом вдвойне", - советует Наталья Диденко.

В воскресенье, 3 апреля, похолодание охватит большинство территории Украины. Днем ожидается температура воздуха 0+6 градусов, в южной части +5+12 градусов, теплее будет на юго-востоке, Донбассе, Луганщине, +12+15 градусов.

Не обойдется в воскресенье без мокрого снега и дождя, а вот в дневные часы на севере Украины и значительной части западных областей осадки прекратятся.

При этом во всех регионах будет порывистый ветер.

В Киеве 3 апреля ночью и утром пройдет мокрый снег, днем ​​осадки прекратятся. Будет очень холодно - днем от -2 до +2 градусов. Порывистый ветер.

"В столице в субботу атмосферное давление будет стремительно падать - в воскресенье начнет расти. Поэтому гипертоники, гипотоники, имеющие сосудистые проблемы, не пугайтесь возможных обострений от циклона, а уже сегодня позаботьтесь о себе, ограничите кофе, крепкий чай и, несмотря на уже разрешение

продажи, алкоголь - все же подумайте, оно ли вам именно сейчас нужно.", - советует синоптик.



По данным синоптика уже со вторника-среды погода в Украине выровняется, а температура воздуха повысится.

"Благовещение (7 апреля - Ред.) обещает быть теплым", - обнадеживает Наталья Диденко.

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