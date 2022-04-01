Верещук опубликовала список открытых сегодня гуманитарных коридоров
Вице-премьер Украины Ирина Верещук сообщила о том, какие гуманитарные коридоры открыты сегодня, 1 апреля.
Об этом она написала в своем Телеграм-канале.
Донецкая область:
- Из Мариуполя в Запорожье на частном транспорте: Мариуполь – Мангуш – Бердянск – Токмак – Васильевка – Каменское – Запорожье.
Запорожская область:
- Из Энергодара в Запорожье на частном транспорте: Энергодар – Днепрорудное – Васильевка – Запорожье.
- Из Бердянска в Запорожье: Бердянск – Токмак – Васильевка – Каменское – Запорожье.
- Из Мелитополя в Запорожье: Мелитополь – Васильевка – Запорожье.
Луганская область:
- Из Рубежного в Бахмут: Рубежное – Северодонецк – Лисичанск – Бахмут.
- Из села Нижнее в Бахмут: с. Нижнее – Горное – Лисичанск – Бахмут.
- Из Северодонецка в Бахмут: Северодонецк – Лисичанск – Бахмут.
- Из Попасной в Бахмут.
- Из Лисичанска в Бахмут.
Ранее Ирина Верещук рассказала о результатах работы гуманитарных коридоров за 31 марта.
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