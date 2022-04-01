Вице-премьер Украины Ирина Верещук сообщила о том, какие гуманитарные коридоры открыты сегодня, 1 апреля.

Об этом она написала в своем Телеграм-канале.

Донецкая область:

- Из Мариуполя в Запорожье на частном транспорте: Мариуполь – Мангуш – Бердянск – Токмак – Васильевка – Каменское – Запорожье.

Запорожская область:

- Из Энергодара в Запорожье на частном транспорте: Энергодар – Днепрорудное – Васильевка – Запорожье.

- Из Бердянска в Запорожье: Бердянск – Токмак – Васильевка – Каменское – Запорожье.

- Из Мелитополя в Запорожье: Мелитополь – Васильевка – Запорожье.

Луганская область:

- Из Рубежного в Бахмут: Рубежное – Северодонецк – Лисичанск – Бахмут.



- Из села Нижнее в Бахмут: с. Нижнее – Горное – Лисичанск – Бахмут.



- Из Северодонецка в Бахмут: Северодонецк – Лисичанск – Бахмут.

- Из Попасной в Бахмут.

- Из Лисичанска в Бахмут.

Ранее Ирина Верещук рассказала о результатах работы гуманитарных коридоров за 31 марта.

Напомним, война в Украине продолжается уже 37-й день. "Страна" в обновляемом материале следит за боями на Донбассе, ситуацией в Киеве, Мариуполе и других городах.

Также мы подводили итоги вчерашнего дня. РФ продолжила частичный отвод войск от Киева и одновременно усиление группы войск на Донбассе, где их наступление продолжается. Советник главы Офиса президента Алексей Арестович считает, что войск РФ под Киевом остается ровно столько, чтобы удерживать занятые рубежи в Буче и Гостомеле.

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