В Луганской области из-за обстрела загорелся лес возле Кременной. От огня до домов всего 7 метров.

Об этом сообщил губернатор региона Сергей Гайдай.

Угроза перекидывания огня на жилые дома очень высокая, так как от леса до домов - всего 7 метров. Пожарные пытаются локализовать возгорание.

В сети появилось одного из участков пожара возле Кременной.

Об угрозе лесных пожаров Гайдай предупреждал еще на прошлой неделе.

Ранее мы сообщали, что по словам губернатора Гайдая, россияне обстреливают все пункты Луганской области и хотят наступать в двух направлениях.

Война в Украине продолжается уже 38-й день. "Страна" в обновляемом материале следит за боями на Донбассе, ситуацией в Киеве, Мариуполе и других городах.

Также мы подводили итоги 1 апреля. Утром взорвалась нефтебаза в Белгороде, в атаке на которую Россия обвинила ВСУ (в Минобороны Украины эту информацию не подтвердили, но и не опровергли). Параллельно возобновились украино-российские переговоры. Однако по ним вчера обозначилась важная проблема, связанная с позицией США по гарантиям безопасности, которые просит дать Киев в обмен на отказ от курса в НАТО.

Помимо этого, "Страна" написала аналитический материал, посвященный уход войск РФ из-под Киева.

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