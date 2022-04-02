В сети появилась карта Киевской области, об освобождении которой заявляла в Фейсбуке заместитель министра обороны Украины Анна Маляр. По ней видно, что в регионе больше нет территорий, захваченных российскими войсками.

Карту опубликовала пресс-служба Киевской областной военной администрации.

На изображении указаны места с возможными проблемами со связью, инфраструктурой и коммуникациями. Также отмечены территории, недавно взятые под контроль ВСУ - на них введен усиленный комендантский час.

Напомним, сегодня, 2 апреля, мэр освобожденного Ирпеня заявил, что в городе еще опасно, но восстановление инфраструктуры начнут через два дня.

Война в Украине продолжается уже 38-й день. "Страна" в обновляемом материале следит за боями на Донбассе, ситуацией в Киеве, Мариуполе и других городах.

Также мы подводили итоги 1 апреля. Утром взорвалась нефтебаза в Белгороде, в атаке на которую Россия обвинила ВСУ (в Минобороны Украины эту информацию не подтвердили, но и не опровергли). Параллельно возобновились украино-российские переговоры. Однако по ним вчера обозначилась важная проблема, связанная с позицией США по гарантиям безопасности, которые просит дать Киев в обмен на отказ от курса в НАТО.

Помимо этого, "Страна" написала аналитический материал, посвященный уход войск РФ из-под Киева.

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О подготовке к битве за Донбасс и проблеме с гарантиями для Украины рассказывала в своем блоге "Ясно. Понятно" Олеся Медведева.