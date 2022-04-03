В Совете безопасности Российской Федерации прокомментировали выход кораблей ВМС США из Черного моря.

Главное из заявлений Совбеза России:

"до американского командования, видимо, дошло", что безнаказанно "дразнить русского медведя" уже может не получиться без опасных для себя последствий;

Киев сильно усугубил ситуацию с безопасностью в Черном море (выставив у берегов более 400 якорных мин, часть из которых унесло в море);

обезвредить дрейфующие мины Украина сама не способна, при этом сами мины как положено не обслуживались;

классы кораблей с ракетным вооружением, которые традиционно заходят в Черное море, к самостоятельным противоминным действиям также не предназначены.

Напомним, представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что США на данный момент не располагают кораблями в Черном море и не имеют планов по срокам их возвращения.

Ранее мы писали, что в ООН выразили чрезвычайную обеспокоенность минами в Черном море.

Сегодня, 3 апреля 2022 года, в Украине идет 39-й день войны. В нашем обновляемом материале — об обстановке на фронтах.

Какие есть варианты соглашения о прекращении боевых действий России и Украины — в публикации "Где пройдет линия".

Карты вторжения, главные новости, фото и видео — Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Итоги субботы в материале "Удары с воздуха, подготовка к битве за Донбасс, предложение Шольца по НАТО" и блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно".