Главное управление разведки (ГУР) Министерства обороны Украины фактически обвинило Грузию в оказании помощи России по обходу санкций. По данным ГУР, россияне через территорию Грузии налаживают канал контрабанды товаров, которых нет в РФ из-за введенных против нее санкций.

По данным украинской разведки, чтобы обойти санкции, российские агенты налаживают каналы контрабанды, которые проходят, в частности, по территории Грузии. При этом представители грузинских спецслужб получили указание от политического руководства не препятствовать деятельности контрабандистов, сообщает ГУР.

"На сегодняшний день известно о еще одном канале поставки в РФ товаров военного назначения - Восточной Азии. Через него в страну-оккупанта поставляются запчасти для техники, электроника и оптические приборы. Также рассматривается возможность возобновления авиасообщения между Грузией и РФ", - сообщили в разведке.

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