В Италии пожилая украинка резко отреагировала на встречу с русскоязычными девушками. Вскипев от ненависти, украинская бабушка энергично приблизилась к "группе оппонентов" и пустилась врукопашную. При этом женщина не выбирала выражений. Самыми цензурными из них были проклятия: "Чтобы вы сдохли, москали!".

Инцидент попал на видео. На опубликованных кадрах видно, что в происходящее вмешался полицейский.

Напомним, в освобожденной от российских оккупантов Буче нашли братскую могилу и много трупов на улицах.

Война в Украине продолжается уже 40-й день. Мы следим в обновляемом материале за обстановкой на фронте и в городах, а также на переговорах.

"Страна" анализировала главные события вчерашнего дня, 3 апреля: хронику войны, ситуацию на недавно освобожденных территориях и перспективы эту войну закончить.

Какие есть варианты соглашения о прекращении боевых действий России и Украины - в публикации "Где пройдет линия".

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о том, почему, по версии Запада, началась война в Украине.