Советник главы Офиса президенты Украины Алексей Арестович рассказал, что продолжается перегруппировка российских войск с намерением возобновить наступление на Мариуполь и на юге Харьковской области.

Об этом он заявил в своем видеообращении.

Кроме того, Арестович заявил, что на остальных участках фронта противник остановлен, а Киевскую, Сумскую и почти всю Черниговскую область он оставил.

Потери врага на сегодня: танки - 647, БМП и БТР - 1744, артсистем - 330, реактивных систем залпового огня - 107, средств ПВО - 54, самолетов - 147, вертолетов - 134.

Арестович добавил, что наша ПВО или ВВС повредила воздушный пункт управления - самолет Ил-22, совершивший аварийную посадку в России. Также поврежден фрегат российского флота типа "Адмирал Эссен".

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