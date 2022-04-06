7 апреля отмечают большой религиозный праздник - Благовещение Пресвятой Богородицы. Он очень популярен в народе. Говорят, что в этот день "весна зиму поборола".

Собрали главные традиции и приметы этого дня.

Чему посвящено Благовещение

Благовещение дословно расшифровывается как "благое известие". В этот день церковь вспоминает, как Дева Мария узнала от архангела Гавриила о непрочном зачатии Иисуса Христа, которому суждено было стать Спасителем.

Благовещение отмечают каждый год в один и тот же день - 7 апреля, ровно за девять месяцев до Рождества.

Среди символов дня - голубой цвет (цвет Богородицы), и белые голуби с белыми лилиями, которые напоминают о непорочности Девы Марии.

Главные традиции дня

В этот день посещали церковную службу.

На Благовещение ослабляется пост и в рацион можно включить рыбу и вино на один день.

Украинцы пекли птиц из теста - "жаворонков", и призывали весеннее тепло обрядовыми песнями - веснянками.

Девушки молились Богородице о счастливой судьбе, о своей семье.

Также в народной традиции был запрет на домашнюю и тяжелую работу в этот день.

Считалось, что на Благовещение просыпается все живое от зимней спячки. На улицу выносили ульи. Начинали собирать первые лекарственные травы в году.

Приметы на Благовещение

Из погодных примет самая популярная говорит о том, что, какая погода на Благовещенье, такая же будет на Пасху.

Также говорили, что, если в этот день еще лежит снег, то весна будет поздней.

Плохой приметой было одалживать деньги и вообще любые предметы, продукты. Считалось, что лучше не надевать в этот день новую одежду, чтобы продемонстрировать смирение и умеренность.

Также в народе говорят, что Благовещение такой большой праздник, что в этот день в аду даже грешников не мучат.