7 апреля отмечают большой религиозный праздник - Благовещение Пресвятой Богородицы. Он очень популярен в народе. Говорят, что в этот день "весна зиму поборола".
Собрали главные традиции и приметы этого дня.
Чему посвящено Благовещение
Благовещение дословно расшифровывается как "благое известие". В этот день церковь вспоминает, как Дева Мария узнала от архангела Гавриила о непрочном зачатии Иисуса Христа, которому суждено было стать Спасителем.
Благовещение отмечают каждый год в один и тот же день - 7 апреля, ровно за девять месяцев до Рождества.
Среди символов дня - голубой цвет (цвет Богородицы), и белые голуби с белыми лилиями, которые напоминают о непорочности Девы Марии.
Главные традиции дня
В этот день посещали церковную службу.
На Благовещение ослабляется пост и в рацион можно включить рыбу и вино на один день.
Украинцы пекли птиц из теста - "жаворонков", и призывали весеннее тепло обрядовыми песнями - веснянками.
Девушки молились Богородице о счастливой судьбе, о своей семье.
Также в народной традиции был запрет на домашнюю и тяжелую работу в этот день.
Считалось, что на Благовещение просыпается все живое от зимней спячки. На улицу выносили ульи. Начинали собирать первые лекарственные травы в году.
Приметы на Благовещение
Из погодных примет самая популярная говорит о том, что, какая погода на Благовещенье, такая же будет на Пасху.
Также говорили, что, если в этот день еще лежит снег, то весна будет поздней.
Плохой приметой было одалживать деньги и вообще любые предметы, продукты. Считалось, что лучше не надевать в этот день новую одежду, чтобы продемонстрировать смирение и умеренность.
Также в народе говорят, что Благовещение такой большой праздник, что в этот день в аду даже грешников не мучат.