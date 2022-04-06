Лондонский морской рынок страховщиков объявил все морские воды России "военной зоной". Таким образом, Черное море, Балтика, и порты Дальнего Востока оказались в этой зоне.

На London Marine Insurance Market приходится примерно треть доли рынка страховки всех торговых кораблей в мире.

Один из источников в морском страховании на условиях анонимности сообщил Reuters, что опубликованное сообщение было неожиданным и "усложнит торговлю с Россией".

Теперь, когда корабль собирается зайти в такую территорию, владелец судна обязан уведомить своего страховщика и заплатить специальный военный сбор, который в зависимости от условий может составлять до 5% стоимости судна, что делает заход в эти воды рентабельным лишь при доставке очень дорогих грузов.

Напомним, войска РФ ударили по центру Харькова ракетами "Калибр" с кораблей Черноморского флота.

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"Страна" анализировала основные события 41-го дня войны. На фронте не прекращались бои местного значения. Противник усиливал группировку на юге и немного продвинулся в Харьковской области. В НАТО заявили, что Россия после перегруппировки сосредоточит удар на востоке и юге Украины. Арестович анонсировал, что активная фаза войны должна закончиться к середине апреля.

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