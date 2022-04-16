Суббота шестой седмицы Великого поста в Православной церкви именуется Лазаревой субботой или праздник Входа Господня в Иерусалим.

Это большой праздник накануне Вербного воскресенья. Как и многие другие православные даты, из-за особенностей церковного календаря он не имеет точной даты и каждый год отмечается в разные дни. В 2022 году — 16 апреля.

Почему именно Лазарева?

Согласно Евангелию от Иоанна, по пути в Иерусалим Господь посетил дом своих друзей в Вифании, у которых не раз бывал: Марфу, ее сестру Марию и брата их Лазаря. На этот момент Лазарь уже четыре дня, как умер.

По пути к гробнице умершего друга Христос спросил у Марфы: "Я есмь воскресение и жизнь; верующий в Меня, если и умрет, оживет. И всякий, живущий и верующий в Меня, не умрет вовек. Веришь ли сему?" На что она, не сомневаясь, ответила: "Господи! я верую, что Ты Христос, Сын Божий, грядущий в мир"

Подойдя к пещере и отвалив ото входа камень, Иисус стал молиться: "Отче! Благодарю Тебя, что Ты услышал Меня. Я знал, что Ты всегда услышишь Меня; но сказал это ради народа, стоящего кругом, чтобы поверили, что Ты послал Меня". После этого громко воскликнул: "Лазарь! иди вон!" И Лазарь, обвитый погребальными пеленами, вышел!

Воскрешение Лазаря (икона, XII век, монастырь Святой Екатерины)

Многие, кто видел это чудо, уверовали в Иисуса. Именно с него и началась всенародная любовь к нему. И именно оно породило ненависть правительства Иудеи к Христу, после чего его задумали убить.

Лазарева суббота 2022: что можно и нельзя делать

В Лазареву субботу верующие посещают церковь, молятся, причащаются, просят об исполнении желаний и об исцелении от недугов.

В народе бытует поговорка: "На канун Вербного воскресенья Святой Лазарь за вербой лазил". Это означает, что вечером в субботу верующие отрывают веточки вербы, чтобы на следующий день освятить их в церкви.

Именно веточки вербы считаются символом Входа Господнего в Иерусалим, поскольку пальмы, ветками которых Христу устилали путь, у нас попросту не растут. По количеству распустившихся почек определяли каким будет урожай и насколько год будет богатым на радостные события.

В этот день послабляется пост. Разрешено немного красного вина и икру рыбы. Принято готовить гречневые блины и гороховую кашу, чтобы гречиха и горох щедро уродили в этом году, рыбные блюда, но есть их можно только на следующий день — в Вербное воскресенье.

В Лазареву субботу, как и в другие церковные праздники, нельзя выполнять тяжелую домашнюю работу, заниматься рукоделием, шить, отмечать дни рождения, свадьбы, ругаться и сквернословить. Нельзя отказывать в просьбах о помощи нуждающимся.

День нужно провести в тихой семейной обстановке или в одиночестве, посвятить его походу в церковь, молитвам, чтению духовных книг, добрым делам, с мыслями о Боге, о примирении и о спасении!