Глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко рассказал, что 6 апреля наибольшую активность оккупанты проявляют в центре и на юге области.

Так, утром армия РФ обстреляла мирных жителей Угледара, пришедших получить гуманитарную помощь. В результате обстрела – 4 погибших и 4 раненых.

Дважды под обстрелы попала Очеретинская громада – известно о 1 погибшем человеке, повреждены не менее 6 жилых домов, детский сад и нежилое помещение. В Марьинской громаде в результате обстрела ранены 4 гражданских, повреждены 2 дома.

Также сегодня россияне открыли огонь в направлении Гродовки и Новогродовки.

Скриношот: Facebook/Павло Кириленко

Война в Украине продолжается уже 42-й день. Мы следим за ситуацией на фронте и в городах в обновляемом материале.

"Страна" анализировала основные события 41-го дня войны. На фронте не прекращались бои местного значения. Противник усиливал группировку на юге и немного продвинулся в Харьковской области. В НАТО заявили, что Россия после перегруппировки сосредоточит удар на востоке и юге Украины. Арестович анонсировал, что активная фаза войны должна закончиться к середине апреля.

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