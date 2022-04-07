В пятницу, 8 апреля, в большинстве областей Украины ожидается настоящая весенняя погода с дневной температурой воздуха до +14-19 градусов. Однако холодный атмосферный фронт 8 апреля немного пригнет градусы в западных и северных областях. Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко.

На западе и севере страны днем в пятницу воздух прогреется до +10-14 градусов. Такая же погода будет и в Приазовье.

"Фронт принесет дожди в западные области, в северную часть Украины. Дождь ожидается в Крыму, днем ​​в пятницу есть вероятность небольшого дождя в Приазовье. На остальной территории Украины осадков не предполагается", - прогнозирует Диденко.

По ее данным, в Киеве 8 апреля температура воздуха несколько снизится - днем ​​около +12-14 градусов. Также столицу может накрыть дождем. Ветер остается порывистым.

"Пока погода в Украине будет теплой. Однако с воскресенья-понедельника в западных, северных областях, в большинстве центральных (кроме Днепра с районами), также в Одесской области (с понедельника) предполагается похолодание и увеличение осадков. На восток Украины похолодание придет чуть позже", - прогнозирует синоптик.







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