Прошлой ночью войска РФ с моря нанесли удар по инфраструктурным объектам в Одесской области. Об этом со ссылкой на оперативное командование "Юг" сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

"В результате ракетного удара с моря поражены объекты инфраструктуры в Одесской области. Подробности уточняются", - говорится в сообщении.

Война в Украине продолжается уже 44-й день. Мы рассказывали о ситуации, которая складывалась вчера в Харькове, Сумах, на Донбассе и в других регионах.

"Страна" анализировала главные события 43-го дня войны. Все громче начали звучать прогнозы о большом сражении на Донбассе, из региона массово уезжают люди. А представитель президента Турции Реджепа Эрдогана заявил, что не ожидает серьезного прорыва в переговорах между Москвой и Киевом в ближайшую неделю.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о том, с какими проблемами сталкиваются украинские беженцы.