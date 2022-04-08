В предстоящие субботу и воскресенье, 9 и 10 апреля, погода в Украине будет "по-весеннему пестрой" - от температуры до +20 до дождей с мокрым снегом и похолодания. Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко.

По ее данным, 9 апреля в западных и северных областях Украины пройдут периодические дожди, а в Карпатах и ​​областях Прикарпатья, вероятно, с мокрым снегом.

На остальной территории Украины (южная часть, центральные области, восток) ожидается сухая погода. Правда, завтра вечером в Харьковской области может пройти местами небольшой дождь.

Ветер в большинстве областей Украины остается порывистым, на юге, в восточных и центральных областях ветер может достигать 15-20 метров в секунду.

В субботу на значительной части нашей страны воздух прогреется до +14+20 градусов. Но на крайнем западе, местами в северных областях и в прибрежных районах Украины воздух завтра будет свежим, его температура не превысит +11+14 градусов.



Завтра, 9 апреля, в Киеве не исключен дождь, дневная температура воздуха будет колебаться в пределах +13 +14 градусов. В воскресенье-понедельник ожидается ощутимое похолодание, днем ​​до +7+11 градусов.

10 апреля в Украину придет похолодание. Оно коснется западных и северных регионов, а также Винницкой и Одесской областей.

На востоке, в большинстве центральных областей и южной части, еще удержится теплая воздушная масса.

11 апреля похолодание распространится дальше, только в Харьковской, Луганской, Донецкой и Запорожской областях ожидается +15+20 градусов. Но 12 апреля и там температура воздуха снизится.

"Ближайшая метеорологическая перспектива в Украине - неоднородна, как это бывает весной, поэтому постепенно, без метаний, спокойно, уверенно и профессионально следим за развитием атмосферных событий", - говорит синоптик.

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