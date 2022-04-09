Российские войска продолжают подготовку к наступлению на востоке Украины с целью установить контроль над всей территорией Донецкой и Луганской областей.

Об этом сообщает пресс-служба Генштаба ВСУ.

На Волынском направлении противник активных действий не осуществлял. А на Полесье продолжает фиксироваться перегруппировка подразделений, которые были выведены с территории Украины.

"По имеющейся информации, с целью перегруппировки войск, враг совершает перемещение подразделений из состава 35-й общевоенной армии Южного военного округа и 76-й десантно-штурмовой дивизии ВС РФ в Белгородскую и Воронежскую области", - говорится в сообщении.

На Слобожанщине противник продолжает интенсивные обстрелы и частичную блокировку города Харьков. Усиливается ведение радиоэлектронной разведки. Известно, что в Белгородской области оккупанты развернули полевые лагеря для подразделений, которые были перемещены из других районов.

А в Изюмском направлении противник вел наступление в районе населенных пунктов Бражковка и Сулиговка, но успехов не имел.

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