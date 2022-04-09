Глава Киевской ОВА Александр Павлюк заявил, что в пригороде столицы появятся новые рубежи обороны на случай возможного повторного наступления Российской Федерации. Об этом он сказал в эфире национального телемарафона.

"Мы учли все возможные направления движения противника, если будет возобновлено наступление. Поэтому сейчас интенсивно обустраиваются новые оборонительные рубежи, которые мы максимально отодвинули от Киева, чтоб не допустить ни возможность артиллерийских обстрелов, ни захода войск", - сказал он.

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