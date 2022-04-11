Российские оккупанты используют украинских детей для разведки огневых позиций украинских военных. Об этом заявил спикер Службы безопасности Украины Артем Дехтяренко.

"СБУ обращается ко всем родителям с просьбой быть внимательным относительно переписок и контактов своих сыновей и дочерей. Враг не знает моральных барьеров, поэтому без сомнений втягивает подростков в свои кровавые планы", - сообщает спикер.

В СБУ рассказали, что в Харькове оккупанты связались с подростком через Telegram, обещая заплатить за то, чтобы он рассказал о расположении украинских войск. А в Луганской области оккупанты напрямую контактировали с 16-летним подростком, предлагая ему деньги за то, чтобы он передал данные про расположение и передвижение российских войск.

"Парень испугался, но оккупанты его успокоили, мол, ты несовершеннолетний, тебе ничего не будет. Благодаря вмешательству украинских силовиков парни не успели передать информацию врагу", - сообщает пресс-секретарь.

Сейчас рассматривается вопрос о том, чтобы открыть уголовное дело, ведь в Украине уголовная ответственность начинается с 16 лет, а в некоторых случаях - с 14.

В СБУ призвали родителей быть максимально внимательными к действию и поведению своих детей, ведь в условиях войны их доверчивость может привести к трагедии.

Ранее мы рассказывали, что под Киевом задержали двух дончан за переписку в мессенджере и подписку на Скабееву.

Также "Страна" писала, что Служба безопасности Украины сообщила о задержании в Киеве эксперта по энергетическим вопросам. В СБУ утверждают, что он сотрудничал с российским информагентством "Россия сегодня" и "распространял кремлевскую пропаганду за миллионные гонорары".