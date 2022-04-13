В Украине закончился отопительный сезон. По его итогам в хранилищах осталось накоплено 9 млрд кубов газа, а на складах – 1 млн тонн угля.

Об этом в ходе брифинга сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Успешно завершили отопительный сезон. 9 млрд кубов газа в хранилищах. 1 млн тонн угля на складах. Начинаем подготовку к следующему отопительному сезону", - сказал Шмыгаль.

Ранее сообщалось, что две трети Чернигова остались без отопления.

Также мы рассказывали про киевскую многоэтажку, которая перешла на отопление дровами.

Война в Украине продолжается уже 48-й день. "Страна" следит за ситуацией в Мариуполе, Киеве, Харькове и других городах в обновляемом материале.

Также мы анализировали, что изменилось на 47-й день войны в Украине. Главное событие - это тяжелая ситуация в Мариуполе и появившееся обращение морпехов из ВСУ, которые сообщили об истощении ресурсов и отсутствии боеприпасов. Также украинские власти стали чаще говорить, что Россия снова собирается напасть на Киев. Кроме того, со дня на день ждут начала большого наступления РФ на востоке Украины.

Отдельно мы подробно рассказывали, что происходит в Мариуполе и почему украинские военные говорят о "крайнем бое".

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о ситуации на фронте и последних событиях, связанных с войной в Украине.