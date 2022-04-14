Главное управление разведки (ГУР) Министерства обороны Украины заявило об освобождении из плена двух украинских пилотов - Ивана Пепеляшко и Алексея Чижа. Как именно их удалось вернуть - не уточняется.

Об этом сообщает украинская разведка в Facebook.

ГУР заявило, что пилоты попали в плен 8 марта в районе села Новая Басань Черниговской области. Противник несколько раз менял место содержания летчиков, пока их не доставили в изолятор в Курске. Там они находились в камере с другими 8 офицерами ВСУ.

"Иван Пепеляшко рассказывает, что, несмотря на серьезные ранения в СИЗО, большинство украинцев не получают элементарной медицинской помощи: "Ребята держатся, но у большинства раны начали гноиться. Просили россиян дать хотя бы бинты и зеленку, позаботиться о самых тяжелых. Но бесполезно", - сообщает ГУР.

Украинские пилоты рассказали, их постоянно водили на изнурительные допросы, традиционно начинавшиеся с пропаганды в духе "Украину придумал Ленин". Кроме того, пилотов заставляли записывать пропагандистские видео под угрозой применения пыток.

В Киеве военных пилотов лично встретил начальник ГУР Минобороны Кирилл Буданов.

Война в Украине продолжается уже 50-й день. "Страна" в обновляемом материале следит за происходящим на фронте и в городах.

Также мы подводили итоги 49-го дня войны. Украина и Запад продолжали говорить о подготовке российского наступления на Донбассе, а также, возможно, на юге и около Харькова. Помимо этого, Запад наращивал усилия по поставкам Украине тяжелых вооружений.

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