Президент Украины Владимир Зеленский признался, что в Киеве не ожидали полномасштабного вторжения России. Также он обвинил европейские страны, которые продолжают покупать российскую нефть, в том, что они "зарабатывают деньги на чужой крови".

Об этом он заявил в интервью BBC News.

Отдельно Зеленский выделил Германию и Венгрию, выдвинув к ним претензии за то, что те блокируют попытки ввести эмбарго на продажу энергоносителей, от которых Россия может получить до 250 миллиардов фунтов стерлингов (326 миллиардов долларов) в этом году.

По его словам, в руководстве Украины растет разочарование Берлином, поддержавшим некоторые санкции против России, но до сих пор сопротивляющимся призывам одобрить более жесткие меры по продаже нефти.

Также президент повторил свои традиционные призывы к поставкам в Украину большего количества оружия, заявив, что Киев не получает поставки достаточно быстро, чтобы отразить нападение России.

"США, Великобритания, некоторые европейские страны - они пытаются помочь и помогают. Но все же нам нужно это раньше, раньше и быстрее. Ключевое слово - сейчас", - заявил Зеленский.

Он затронул тему блокады Мариуполя, сообщив, что там могли быть убиты десятки тысяч человек.

"У нас также есть информация о том, что наряду с этими десятками тысяч погибших многие пропали без вести. Мы знаем, что им заменили документы, им дали российские паспорта и увезли вглубь России - кого в лагеря, кого в другие города. Что происходит с этими людьми, никто не знает. Сколько убитых, никто не знает", - сказал президент.

Он добавил, что военные преступления в Мариуполе и в пригородах Киева Буче и Бородянке еще больше сузили возможность мирных переговоров с россиянами.

"Дело не во мне - дело в России. У них не будет больше шансов поговорить с нами", - сказал он.

Кроме того, президент сообщил, что с первых дней войны правительство сосредоточилось на том, чтобы избежать паники, которая может спровоцировать набеги на банки и дестабилизировать экономику Украины. Поэтому, по словам Зеленского, власти заранее и не сообщали о готовящемся нападении - чтобы не допустить паники.

"Это то, чего хотела Россия, и не только Россия. Но мы этого не допустили. Но мы не ожидали полномасштабного вторжения, когда оно произошло", – признался он.

Зеленский также заявил, что на востоке сейчас наиболее сложная ситуация для вооруженных сил Украины, "но именно здесь сосредоточены наши самые мощные подразделения".

"Они могут уничтожить нас, но мы ответим; они могут убить, но они тоже умрут", - сказал он.